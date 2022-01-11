Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ile 6 bakanın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Choquehuanca'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, Savunma Bakanı Edmundo Novillo, İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, Eğitim Bakanı Edgar Pari, Adalet Bakanı Ivan Lima ve Kalkınma Bakanı Gabriela Mendoza'nın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

İletişim Bakan Yardımcısı Gabriela Alcon, bakanların sağlık durumlarının iyi ve karantinada olduklarını söyledi.

Bakanların uzaktan çalıştıklarını belirten Alcon, yetkililerin aşı takvimini tamamladıklarını, bazılarının 3. doz aşı yaptırdığını belirtti.

Devlet Başkan Yardımcısı Choquehuanca, birinci doz Kovid-19 aşısını geçen hafta olmuş ve öncesinde yaptığı "doğal ilaçlara güvendiği" açıklaması nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Choquehuanca, 3 Ocak'ta aşı yaptırdıktan sonra "Halkımızı hem doğal hem de modern ilaçlarla korumalıyız." açıklamasında bulunmuştu.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da yaklaşık 20 bin kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 680 binden fazla kişide görüldü.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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