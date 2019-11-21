Bolivya'da Çokuluslu Yasama Meclisinde çalışmalar başladı - LA

21.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da ülkeyi seçime götürmek için Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) çalışmalar uzun bir aradan sonra muhalefetin de katılımıyla başladı.

Ülkede 20 Ekim'deki genel seçimlerde "hile" yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da tarafların anlaşmalarının ardından seçimlere gidilebilmesi için teklifler sunuldu.

Ülkenin Senatörler Meclisinde ilk kez, geçici hükümet marifetiyle iktidara gelen muhalifler ve eski iktidar partisi Sosyalizm Hareketinin (MAS) katılımıyla seçim takviminin belirlenmesi için Anayasa Komisyonu oluşturuldu.

Başkanlığını muhalif Oscar Ortiz'in, başkan yardımcılığını ise istifa eden MAS üyesi Senatörler Meclisi Başkanı Adriana Salvatierra'nın yapacağı komisyon, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez ve MAS'ın ayrı ayrı hazırladıkları seçim yasası çalışmalarını inceleyip sonuçlandıracak.

Milletvekilleri Meclisi de çalışmaya başladı

Senatörler Meclisinin ardından seçim yasasını inceleyecek ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi de aynı şekilde uzun bir süre sonra tüm tarafların katılımıyla toplandı. Milletvekilleri Meclisinde başkanlığa MAS'tan Sergio Choque, yardımcılığına ise aynı partiden Henry Cabrera seçildi.

Her iki isim de ülkenin en kısa sürede seçime götürülmesi için çaba sarf etmeleri gerektiğini vurguladı.

Protestocular Anez'in istifasında ısrarcı

Bu arada Anez'in istifasını isteyen çoğu Morales destekçisi gruplar ülke genelinde yol kapatma ve protesto gösterilerini sürdürüyor.

Bolivya basınındaki haberlere göre, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 sivilin hayatını kaybettiği başkent La Paz'ın bitişiğindeki şehir El Alto'da gerginlik sürüyor.

Bölgedeki askeri varlığını artıran geçici hükümetin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçilerinden oluşan protestocuların, Senkata Mahallesi'ndeki akaryakıt ve LPG aktarım merkezinin etrafını yine barikatlarla kapatmaya başladığı iddia edildi.

Protesto ve şiddet olaylarının görüldüğü diğer bölgelerden Cochabamba vilayeti kırsalında yol kapatma eylemlerini sürdüren köylüler ise Anez istifa edene kadar geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Eylemlere ilişkin basın açıklaması yapan vilayet kırsalındaki Köylü İşçi Sendikaları Federasyonu yöneticilerinden Jhonny Pardo, "Bizim tek talebimiz, kimsenin görev vermediği halde kendini geçici devlet başkanı ilan eden Anez'in istifasıdır. ALP başka birini seçerse saygı duyarız fakat Anez gidene kadar biz barikatlarla şehri kapatmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolivya'daki kriz?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.?

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.?

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. ?

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Kaynak: AA