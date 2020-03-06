Bolivya'da çocuklar gaz bombalarının hedefi oldu
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Bolivya'da çocuklar gaz bombalarının hedefi oldu

Bolivya Senatosu'nun oturumu devam ederken protestocuların bölgede toplanması üzerine polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

06.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:27
Bolivya'da çocuklar gaz bombalarının hedefi oldu

Senatosu'nun oturumu devam ederken protestocuların bölgede toplanması üzerine göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan zarar gören ise protestocular değil ilkokul çocukları oldu.


Protestocular geçici hükümete tepkilerini göstermek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Bolivya'nın başkenti La Paz'ın batısında bulunan El Alto bölgesinde Bolivya geçici devlet başkanı Jeanine Anez'in liderliğinde toplanan senatoyu basmak isteyen protestoculara polis, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Etkilenenler ise protestocular değil okula gitmeye çalışan çocuklar oldu. Polisin göz yaşartıcı gaz kullanırken hedef gözetmediği görülürken, en fazla zararın ise okula gitmeye çalışan çocukların olduğu öğrenildi.


Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Evo Morales'in Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) Devlet Başkanı adayı Luis Arce ise gazdan etkilenen çocukların yaşadığı korkuyu ve gözyaşlarını gösteren bir yayınladı. - LA PAZ

Kaynak: İHA

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