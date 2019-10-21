Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin'

21.10.2019 09:45

Bolivya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde açılan sandık sonuçlarına göre 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Evo Morales, yarışı önde sürdürüyor. Morales'in rakibi Carlos Mesa ile arasında en az 10 puan olmaması nedeniyle ise seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan Morales, sandık sayımlarının bitmesinin ardından dördüncü kez ülkenin liderliğini üstleneceğinden 'emin' olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle