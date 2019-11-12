Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu
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Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu

12.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:46
Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu

'da ordunun ve göstericilerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı , iltica teklifini kabul ettiği 'ya gitmek üzere ülkeyi terk etti.


14 yıl süreyle iktidarda kalmayı başaran ve ülkesinde "sivil bir darbeye" maruz kaldığını söyleyen Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konuyu şu şekilde özetleyebiliriz Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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