Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Anez'in soykırım suçlamalarını kabul etti
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Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Anez'in soykırım suçlamalarını kabul etti

Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Anez'in soykırım suçlamalarını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'e yöneltilen 2019 yılında sivillerin vurularak ölümüne ilişkin soykırım, ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan yaralanmalar gibi yeni bir takım suçlamayı kabul ettiğini duyurdu.

Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'e yöneltilen 2019 yılında sivillerin vurularak ölümüne ilişkin soykırım, ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan yaralanmalar gibi yeni bir takım suçlamayı kabul ettiğini duyurdu.

Bolivya Başsavcılığı, "darbe davası" kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'e yöneltilen bir takım yeni suçlamayı kabul etti. Başsavcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'nın Cochabamba kentinde yer alan Sacaba bölgesinde ve El Alto kentinde yer alan Senkata bölgesinde 2019 yılında güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmalar sonucu yaşanan katliamlarda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyuruldu. Olaylarda silahla vurularak hayatını kaybeden sivillere ilişkin Anez'e yöneltilen soykırım, ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanan yaralanma suçlamalarını kabul eden Başsavcılık, Bolivya Yüksek Adalet Divanı'na öncüllerin toplanması aşamasını başlattığını aktardı.

Soruşturma devredilebilir

Yerel basında yer alan haberlerde, Başsavcılık açıklamasının Anez hakkında başlatılan soruşturmanın devredilmesine yol açabileceği ve Bolivya Parlamentosu'nun terör, isyan ve komplo ile suçlandığı darbe iddialarına ilişkin başkent La Paz'da yaklaşık 4 aydır tutuklu kalan Anez hakkında sorumluluk yargılanmasına karar verebileceği ifade edildi.

Suçlamalara neden olan çatışmalar

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales'in yerine geçici olarak Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında resmi ölü sayısı 29 olarak açıklanmıştı. Ayrıca Anez hükümeti, Sacaba bölgesinde 15 Kasım 2019 tarihinde ve 19 Kasım'da ise Senkata'da çıkan çatışmalarda silah sesleri duyulmasına ve sivillerin kurşun yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen güvenlik güçlerinin silah kullanmadığını ileri sürerek, protestocuları birbirini vurmakla suçlamıştı. İki bölgedeki çatışmalarda ise yaklaşık 20 sivil hayatını kaybederken, Bolivya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımı kınanmıştı. Olayların ardından ülkede 18 Ekim 2020'de genel seçimler düzenlenmiş ve Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmıştı. Morales, desteklediği Catacora'nın seçimi kazanmasının ardından ülkeden ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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