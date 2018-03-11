Bolivya 200 Kilometrelik Bayrakla Denize Ulaşmak İstiyor

Bolivya'da, 139 yıl önce Şili'nin Antofagasta bölgesini işgaliyle ülkenin tek deniz kıyısını kaybetmesine dikkati çekmek için 200 kilometrelik devasa bayrakla etkinlik düzenlendi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM), Şili'nin Antofagasta işgalinin görüşülmesi öncesinde özel hazırlanan 200 kilometrelik bayrakla etkinlik düzenledi. Bolivya, Antofagasta işgalinden dolayı meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için 2013'de UCM'ye başvurdu. Başvuruya beş yıl sonra cevap veren UCM, 19-28 Mart'ta Şili ve Bolivya'nın temsilcilerini dinleyecek.

Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, 14 Şubat Antofagasta İşgali'nin 139'uncu yıl dönümünde, dünyanın en büyük bayrağı olacak şekilde, deniz için özel bir bayrağın tasarlanmasını istedi. Dev bayrağın sergilendiği etkinlik, Şili'nin 1879'da işgal ettiği Antofagasta üzerinde Bolivya'nın hak iddiasına dikkati çekmek amacıyla düzenlendi.

Etkinliği, "unutulmaz ve reddedilmez" olarak niteleyen Morales, "Bu derin fedakarlığı, Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na tekrar dönmesi için selamlıyorum. Bu, Bolivya halkının bir fedakarlığıdır. Bolivya halkına bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Tebrikler." dedi.

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün Bolivya halkının uzlaşı ve çabasıyla hazırlanan dünyanın en büyük bayrağı, bir asırdan fazla devam eden kuşatmayı bitirme azmimizin canlı kanıtıdır. Ortak bir geleceği paylaşan iki halk için yeni bir barış ve ilerleme döneminin açılışıdır." ifadesini kullandı.

Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, geçen ay yaptığı açıklamada, "Müzakere edilecek birşey yok çünkü iki ülkenin sınırları 1904'te imzalanan bir anlaşmayla çizildi. Bolivya çok büyük bir bayrak hazırlıyorsa, Şili de Uluslararası Ceza Mahkemesi için kendi argümanlarını hazırlıyor." demişti.

Bayrağın Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesi öngörülüyor

Bolivya'daki etkinlikte, 100 bin kişinin taşıdığı yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki bayrağın, "dünyanın en büyük" bayrağı olarak Guinnees Rekorlar Kitabı'na girmesi bekleniyor. Devasa bayrağın yapımına 90 kuruluş ve organizasyon katkı sağladı.

Antofagasta işgali

Şili askeri birlikleri 14 Şubat 1879'da, çöl şehri Antofagasta şehrini işgal etmişti. Şili kuvvetleri, nüfusunun yalnızca yüzde 5'i Bolivyalı olan şehri ele geçirmekte zorlanmamıştı. Bolivya, 400 kilometrelik Pasifik Okyanusu kıyısı ve 120 bin kilometrekarelik bölgesini kaybetmişti. İşgalin ardından Şili, Bolivya ve Peru arasında patlak veren Pasifik Savaşı'nda Şili galip gelmiş ve bu olay Bolivya'da hükümetin düşmesine yol açan olayların fitilini ateşlemişti.