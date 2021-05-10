Bölgeye huzur ve güven gelince
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Bölgeye huzur ve güven gelince

Bölgeye huzur ve güven gelince
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Satıcan deresi gençlerin rafting için gözdesi oldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Satıcan deresi gençlerin rafting için gözdesi oldu.

Bölgeye güvenlik ve huzur gelince gençler botlarla Satıcan deresinde rafting yaparak doğanın keyfini çıkarıyorlar.

İlçede yaşayan gençler hafta sonları botlarını alarak Satıcan deresinde gönüllerinse rafting yapıyorlar. Derenin konum itibariyle rafting için çok uygun olduğunu belirten gençler, doğa ve spor severleri bölgeye davet ettiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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