Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak

22.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:10
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçireceklerini bildirdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçireceklerini bildirdi.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ'ın, yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de vatandaşların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerin gece gündüz çalıştığına işaret eden Bora, YEDAŞ'ın, yeni yatırımlarıyla bölgeye değer, istihdama ise katkı sağladığını belirtti.

Bölgede yaklaşık 2,1 milyon aboneye enerji hizmeti verdiklerine dikkati çeken Bora, şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle yatırım planlamasında aksama yaşanmamasına çalışıyoruz. Kurumumuz, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçirmektedir. Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımlara, sene başında planlanan takvimden daha geç başlanmış olsa da yıl sonu hedeflerine ulaşmak adına, yoğun çalışma temposu ile tesis çalışmalarına devam edilmektedir."

Bora, kent merkezlerine olduğu kadar kırsal bölgelere de ağırlık verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Planlanan zorlu arazi şartlarındaki şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Samsun'da 5, Ordu'da 3, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde 1'er adet olmak üzere 11 tesis grubunda çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 350 yatırım projesinin yarısından çoğu tamamlandı. Kalan işlerin yıl sonuna kadar tamamlanması için yaklaşık 700 kişilik ekip, yoğun şekilde çalışmaya devam etmektedir. Dağıtım hizmetleri konusunda en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Daha yoğun çalışma ile yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız. Kaliteli hizmet verme, enerji verimliliğini ön plana tutma ilke ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden YEDAŞ'ın, yeni yatırımlarıyla sektörün ülke ekonomisine katkısını büyüteceğine inanıyorum."

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Sergey Lavrov Meral Akşener Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Binnur Kaya Işın Karaca
Spor Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Sivil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 14:49:05. #1.15#
title