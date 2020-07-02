Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. Peker: "bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor" Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağların yok edildiğini söyledi.

02.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:59

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi

Uzm. Dr. Peker:

"bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor"

KONYA - Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağların yok edildiğini söyledi.

Medova Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, sıcak lazer lipoliz sisteminin bin 60 nanometre çapında diyot lazerle çalışan bir lazer sistemi olduğunu ifade etti. Sıcak lazer lipoliz sisteminin deriye hiçbir zarar vermeden, derinin altındaki yağ hücrelerini yok ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Peker, "42 ile 47 derece kadar yağ hücrelerini ısıtarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Dünya estetik kongresinde de en iyi cihaz ödülünü almış bir cihaz, Konya'da sadece bizde mevcut. Genellikle 3 seans yapıyoruz biz ama tek seans yeten de oluyor. Ortalama 6 hafta-8 haftada bir tedavi için hastalarımızı çağırıyoruz. İşlemin en güzel tarafı kısa sürmesi, 25 dakikada işlem tamamlanıyor" dedi.

Tek seansta hastanın isteğine bağlı olarak birçok bölgede sıcak lipoliz uygulayabildiklerini ifade eden Uzm. Dr. Peker, "Örneğin karın bölgesine yapıldıysa bel bölgesine de bağlatabiliyor hasta ve vücudun birçok bölgesinde uygulayabiliyoruz. Sadece karın ve bel değil; basen, iç bacak, sırt bölgesinde de uygulayabiliyoruz. Hafif bir ağrısı var ama çok ağrılı bir işlem değil çünkü cihazın kendi soğutma sistemi var. Sadece ısı verse çok dayanılmaz ama soğuk hava da verdiği için hasta çok fazla hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Yağları vücuttan atmasının yanı sıra sarkmayı da engellemesi güzel"

Genellikle işlem sonrasında hafif bir yürüyüş ve bol su önerdiklerini anlatan Dr. Peker, "Haricinde de çok ağır olmayan bir beslenme tarzına geçmek. Özellikle koronadan sonra çok hareketsiz kaldık ve genellikle bölgesel kilo almalar çok oldu. Hastalarımız da bize bu konuda çektikleri sıkıntıları belirtiyorlar. Sıcak lazer lipoliz bu ölçüde tam da bize lazım olacak bir sistem. Yağları vücuttan atmasının yanı sıra sarkmayı da engellemesi güzel" diye konuştu.

"Asla sarkmaya da sebep olmuyor"

Genellikle hastaların korkusunun yağlı bölgenin boşaldıktan sonra sarkması olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Peker, "Olacak mı diye sıcak ısı vererek bu işlemi yaptığı için sıcağın etkisiyle toparlanma etkisi de oluyor ve asla sarkmaya da sebep olmuyor. Yaş olarak genellikle 18 yaş üzerindeki hastaları almaya çalışıyoruz. Kalp pili gibi ağır bir hastalığı yoksa hiçbir sebep yok girmemesi için. 18 yaşından itibaren her AŞ grubuna uygulanabiliyor. Kadın erkek her yaş grubu uygulatabiliyor. Erkekler de zaten bel bölgesi ve karın bölgesinde şikayetler oluyor. Ama bazen erkek hastalarımızda göğüsteki yağlanmadan şikayetçi olanlar için uygulayabiliyoruz. Ameliyat gibi hayattan alıkoyulması gereken bir işlem olmaması yani öğle arası bile gelinip yaptırılabilmesi bizim için bir kolaylık" diye konuştu.

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Saruhan Oluç Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Zeljko Obradovic
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:21:41. #1.14#
title