Bölgesel muhtarlar toplantılarının beşincisi Mimkent'te yapıldı

21.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:10

Mahallerinin sorunlarını koordine içinde çözmek amacıyla düzenlenen toplantıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Fahrettin Altay (İkbal Kaytancılar), Üçkuyular (Mualla Candaş), Esentepe (Şenay Cengiz), Muammer Akar (Sıtkı Kuzu), General Kazım Özalp (Niyazi Akgün), Poligon (Tarık Gavas), Şehitler (Ömer İlhan), Metin Oktay (Şahin Demir), Esenyalı (Ali Rıza Üner), Adnan Süvari (Harun Özbilmez) ve Maliyeciler (Sadet Kaya) muhtarlarıyla bürokratlar katıldı.

Başkan Selvitopu, muhtarlarla en geç 5 ay içinde bir kez daha bir araya gelmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Hepimizin ortak amacı Karabağlar'a hizmet etmek. Karşılıklı işbirliği içinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, asfalt, temizlik, parkların bakım ve onarımı, kültür merkezleri, otopark gibi Karabağlar Belediyesi projeleriyle ilgili de muhtarları bilgilendirdi.

Toplantı sonunda Mimkent Semt Merkezi'ndeki kurs gören kadınları ziyaret eden Başkan Selvitopu, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler