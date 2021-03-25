Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U16 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ve Atletizm Geliştirme Projesi'nin ilk aşamasında şampiyon oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U16 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ve Atletizm Geliştirme Projesi'nin ilk aşamasında şampiyon oldu.

"Spor Dostu Gaziantep" düsturundan hareketle sporun ve sporcunun destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi, 20 Mart'ta Adıyaman'da organize edilen U16 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ve Atletizm Geliştirme Projesi'nin 1'inci Etabında sporcularıyla göz doldurdu, takım olarak şampiyonluk unvanını kazandı. Yarışmada büyükşehir sporcularından Emrah Vurucu U16 (2006-2007) erkekler 2 bin metre kros kategorisinde birincilik kürsüsüne otururken Yasin Yıldırım, U14 (2008-2009) bin 500 metrede 3'üncü oldu. U18 (2004 2005) 3 bin metre kızlar kategorisinde Hatice Kılıç şampiyon olurken Sevgi Gürbüz de U16 (2006-2007) kızlar 2 bin metrede ikinci sıraya yerleşti.

Gaziantep'e şampiyonlukla dönen sporcular, sporcu kimliğini güçlendirmek amacıyla gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada gençlerin büyük destekçisi konumunda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı
Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:22:40. #1.16#
title