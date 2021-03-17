Bölgesel kalkınmaya fizibilite desteği

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), bölgedeki paydaşların, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamaya aldığı 2021 yılı Fizibilite Destek Programı'nı ilan etti.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), bölgedeki paydaşların, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamaya aldığı 2021 yılı Fizibilite Destek Programı'nı ilan etti.

Toplam bütçesi 3,5 milyon lira olan Fizibilite Destek Programı, Çukurova Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında, ÇKA'nın yürüttüğü "İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı", "Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" ve "Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı" ile "Yerel Kalkınma Fırsatları" olarak dört başlık altında başvurular kabul edilecek. Bu kapsamda belirlenen öncelik alanları şu şekilde:

"Öncelik 1: Bölgenin turizm odaklı yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 2: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 3: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 4: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasın yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi"

Yıl boyunca başvuru alacak program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberine 'cka.org.tr' internet sitesinden ulaşılabilir. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı