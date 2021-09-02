Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı Açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Yatırım...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımı ile başladı.

Forum ve fuar programı için Şanlıurfa'ya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vekili İsmail Çetinkaya tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Vekili Çetinkaya tarafından makamda ağırlandı.

Şanlıurfa Milletvekili Z. Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın da hazır bulunduğu ziyarette, İl hakkında Vali Vekili Çetinkaya ile bir süre sohbet eden Cevdet Yılmaz, daha sonra Şanlıurfa Fuar Alanında düzenlenen Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Karahantepe Turizme Açılıyor

Türkiye'de üretilen ilk yerli traktörün de tanıtıldığı fuarın açılış programında konuşan Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa'nın potansiyellerinin tanıtılması, işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sunan böylesi organizasyonların önemine değinerek, forum ve fuarı düzenleyenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın yatırım konusunda iki temel alanı olduğunu kaydeden Çetinkaya, bunların tarım ve turizm olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın tarımsal üretim konusunda birçok üründe lider olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Örneğin fıstık üretiminin yüzde 52'si, pamuk üretiminin yüzde 40'ını Şanlıurfa tek başına gerçekleştiriyor. Dolaysıyla tarım ve tarıma dayalı alanlarda yatırım yapmak, hem Şanlıurfa'yı hem de ülkemizi büyütecektir. " dedi.

Şehrin önemli bir yatırım potansiyelinin de turizm olduğuna değinen Çetinkaya, Balıklıgöl ile başlayıp Göbeklitepe'yle devam eden büyük turizm potansiyelinin, Eylül ayında lansmanı yapılacak olan Karahantepe ile daha da büyüyeceğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarım ve turizm potansiyelini iyi değerlendirdiği takdirde tüm Türkiye'yi ihya edeceğini kaydeden Çetinkaya, yatırım teşvikleri sonucu büyük talep gören Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki yatırım alanlarının neredeyse tamamının dolduğunu, gıda ve besi organize sanayi bölgelerinin de dolmaya doğru gittiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya yatırım için gönül verenleri kutlayan Çetinkaya, Valilik olarak her zaman yatırımcıların emrinde olduklarını belirtti.

Eski Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, Pandemi sonrası dönemde ekonomik gelişmenin iki boyutundan birinin dijitalleşme diğerinin ise tarım olduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinden özel sektöre kadar her alanda dijitalleşmenin önem kazandığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde üzerinde düşünülmesi gereken konuların başında elektronik ticaret ve diğer boyutlarıyla dijital ticaret olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'nın gelişiminde tarım ve tarıma dayalı sanayinin büyük önemi olduğunu ve bakanlığı döneminde bu alana GAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla yapılan çalışmaları anımsatan Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin yatırımları devam ederken sosyo ekonomik ve kültürel yönünün de sürdürüldüğüne işaret etti.

Şanlıurfa'nın ticaret ve yatırım potansiyelini ortaya çıkaran, şehrin marka değerini yükselten böylesi güzel faaliyetlere imza atan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'yı tebrik eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da dünyada gelişen ekonomik trendlere dikkat çekti.

Bölgesel kalkınmada fiziki mesafe sorununun günümüzde ortadan kalktığına dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Bu bölgenin içerisinde artık Kayseri de olabilir. Çünkü artık uzaklık ortadan kalktı. Bir de pandemi dönemine girdik. Pandemi döneminde bir tünele girdik ve hayatımız yavaşladı. Peki tünelden çıkınca ne ile karşılaşacağız. Tünelden çıkınca iki şeyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Ne kadar direnirsek direnelim, biri dijital teknoloji diğeri ise tarımsal üretimdir. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre