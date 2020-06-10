"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi" Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi"nde yer alan üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi"nde yer alan üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak, Türk yükseköğretim sistemine kazandırdırdıkları birçok ilkten biri olan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi"ni 2016'dan beri ilgili üniversitelerin desteğiyle başarıyla yürüttüklerini belirtti.

Proje kapsamındaki üniversitelerin rektörleri ile yaptıkları görüşme ve istişarelere salgın sürecinde de devam ettiklerini, ilgili rektörler ve rektör yardımcılarıyla bir araya geldiklerini aktaran Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda, öncelikle Kovid-19 salgını sürecinde bu üniversitelerimizdeki mevcut durum ve bu kapsamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu üniversitelerimizin, proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları ve gelecek projeksiyonlarını paylaştıkları çok faydalı bir toplantı oldu. Değerli rektörlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: AA