İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "(Türkiye'deki mülteciler) Bu kadar insanla ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı bölüşüyor, pek çok şehrimizin de maalesef sosyolojisi değişiyor. Bazı şehirlerimizde göçmen sayısı yerleşik nüfusu geçti. Eğitim, asayiş, terör, güvenlik gibi pek çok sorunla muhatabız. Entegrasyon politikalarına kafa yoruyor, kamu düzenimizi, misafirler ile ev sahipleri arasında hukuku korumaya gayret ediyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insanlığın en büyük sorunları olan terör, göç gibi konuları tartışmak için bir arada olduklarını belirtti.

Bu sorunu konuşup, çözüm arayacaklarına işaret eden Yerlikaya, göçün insanlığın gerçeği olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanlık uygarlığın başladığı günden bu yana sürekli hareket ediyor. Savaştan, iklim değişikliğinden, baskı ve zulümden kaçan insan daha iyi bir yurt bulmak, daha adil bir ülkede yaşamak, yaşama, var olma hakkı için başka diyarlara, ufuklara göç ediyor, göç etmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada 258 milyon insan göçmen durumunda. Bunlar savaştan, silahtan, baruttan, terörden, mafyadan, kötülükten, ölümden kaçıyor, dünya büyük bir insanlık sınavı veriyor. İşte Akdeniz, dünyanın en büyük göçmen mezarlığı. Aylan bebeğin cesediyle insanlık da kıyıya vurmuştur. Ağıtlarla yıkanan bir dünyada kimse mutlu yaşayamaz. Böyle bir dünyayı kabul etmiyoruz. En önemli nedeni, savaş, terör, baskı olan zorunlu göçler değişik boyutlarda tüm dünyanın, insanlığın meselesi haline gelmiştir. Bu göçlerden dünyada en çok etkilenen ülke Türkiye'dir."

Vali Yerlikaya, Türkiye'ye, Körfez Savaşı sırasında Irak'tan 500 bir insan ile Suriye'deki iç savaştan kaçan 4 milyon kişinin geldiğini aktararak, "Bu kadar insanla ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı bölüşüyor, pek çok şehrimizin de maalesef sosyolojisi değişiyor. Bazı şehirlerimizde göçmen sayısı yerleşik nüfusu geçti. Eğitim, asayiş, terör, güvenlik gibi pek çok sorunla muhatabız. Entegrasyon politikalarına kafa yoruyor, kamu düzenimizi, misafirler ile ev sahipleri arasında hukuku korumaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Toplantının sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Yerlikaya, sözlerini, "Buradan çıkacak kararların ülkelerimiz, milletlerimiz açısından insanlık sınavında çıtayı daha yukarıya çıkarmasına vesile olmasını temenni ediyorum." diyerek tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle devam eden toplantı, basına kapalı olarak gün boyu sürecek.

Bölgesel İşbirliği Toplantısı, yapılacak oturum ve görüşmelerin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA