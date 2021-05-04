4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
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4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı

4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası, Kütahya, Bilecik, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları bir araya gelerek "Stratejik İş Birliği Protokolü"nü imzaladı. Söz konusu proje 4 ilçesinin bölgesel faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Eskişehir Sanayi Odası, Kütahya, Bilecik, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları bir araya gelerek "Stratejik İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Projenin temel rolünün 4 şehir arasındaki sanayi potansiyelini yüceltmek olduğu aktarıldı. "Stratejik İş Birliği Protokolü' nün altında ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kütahya TSO Başkanı İsmet Özotraç, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent'in imzası yer aldı.

Projeye yönelik tüm detayları açıklayan Kesikbaş, "Stratejik İş Birliği Protokolü"nün ikili ilişkileri gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra bölgeler arası etkileşimin daha da artacağını ve sanayi-ticaret ekosisteminin oluşmasına destek olacağını söyledi. Atılan imzalarla stratejik ortaklık sağlanmasında önemli bir eşiğin aşıldığına değinen ESO Başkanı Kesikbaş, "Bölgesel taleplerde sesimiz daha güçlü, daha gür çıkmasını sağlayacağız. Ayrıca ana sanayi-yan sanayilerimiz arasında daha etkin dikey entegrasyonlar kurulmasını hedefliyoruz. Teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri için açık ağlar oluşturulması, bunlara katkı sağlaması için ortak projeler geliştirilmesi ajandamızda yer alıyor" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER ÜRETEBİLMEK İÇİN İMZALADIK"

Eskişehir'in sanayi için önemine işaret eden Kesikbaş, şunları söyledi; "Protokol ile uluslararası pazarlara birlikte erişim sağlamak, projeler çıkarmak, nitelikli iş gücü için genel eğitim ve mesleki eğitim boyutunda projeler geliştirmek, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretebilmek için protokoller imzaladık. Kısacası hedefimiz, üyelerimizin ve şirketlerimizin öncü adımlar atmasını sağlamak. Odamızın çok değerli projeleri var ve bunlar ülkemiz sanayisine ciddi değer sunacak."

4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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