Bölgesel Bal Ligi: Develispor: 5 Gazi Spor: 0
Bölgesel Bal Ligi'nde Develispor kendi sahasında ağırladığı A.V Gazi Spor'u 5-0 mağlup etti.
Bölgesel Bal Ligi'nde Develispor kendi sahasında ağırladığı A.V Gazi Spor'u 5-0 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Develispor 4. dakikada Selim Basev'in attığı golle 1-0 öne geçti, Golden sonra baskıya devam eden Develispor 20. dakikada Oğuz Hösük, 27. dakikada Selim Başev kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak takımını 3-0 öne geçirdi, İlk yarı bu skorla bitti.
2. yarıya da baskılı başlayan Develispor 70. dakikada Osman Öksüz ve 81. dakikada Sadık Yücel'in attığı golle maçı 5-0 kazandı. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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