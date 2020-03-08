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Pütürge, Malatya, Kilis, Spor

Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.

08.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:26
Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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