Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
08.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:26
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti. - KİLİS
Kaynak: İHA