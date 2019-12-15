15.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:37

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Elazığ Fırat Üniversitesispor kendi sahasında konuk ettiği Elazığ Fırat Üniversitesispor 2-0 yendi.



Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elazığ Fırat Üniversitesispor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un gollerini ise 90 dakikada penaltıdan Sergen Yılmaz, 90+2'de Erkan Çelik kaydetti.



Kilis Belediyespor bu skorla son 5 maçı da üst üste kazanmış oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA