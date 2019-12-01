01.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:26

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Siverek Belediyespor'u 4-1 yendi.



Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Siverek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Siverek Belediyespor golünü penaltıdan 44 dakikada Caner Turp kaydetti. Kilis Belediyespor'un gollerini ise 61 dakikada Gökhan Çamur, 70 Dakikada Özgür Dukme, 83 dakikada penaltıdan Sergen Yılmaz ile 90 dakikada Eyüp Ataş kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA