Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep Ankas İstiklalspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Gaziantep Ankas İstiklalspor ile karşı karşıya geldi.

Kilis Belediyespor'un gölünü 42 dakika penaltıdan Harun, Gaziantep Ankas İstiklalspor'un gölünü ise 11 dakika Türken kaydetti. - KİLİS