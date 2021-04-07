Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi
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Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi

Sakarya'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor'un, takımına transfer ettiği Sercan Çekmen isimli sporcunun 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürürken, oyuncunun yaşı sosyal medyada gündem konusu oldu.

Sakarya'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor'un, takımına transfer ettiği Sercan Çekmen isimli sporcunun 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürürken, oyuncunun yaşı sosyal medyada gündem konusu oldu.

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor, 1993 doğumlu sol bek Sercan Çekmen isimli oyuncuyla transfer için el sıkıştı. Gerçekleşen transfer sonrasında Erenlerspor, bu durumu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı görenler ise futbolcunun 28 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti. Sosyal medya kullanıcıları, sakallarına ak düşen ve saçları seyrek olan futbolcunun yaşına inanmayarak birçok yorumda bulundu. - SAKARYA

Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi
Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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