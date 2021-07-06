Bölgesel Amatör Lig'de Ege'nin yarı final heyecanı
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Bölgesel Amatör Lig'de Ege'nin yarı final heyecanı

Bölgesel Amatör Lig'de Ege'nin yarı final heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BÖLGESEL Amatör Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle kısa periyot halinde oynanan yeni sezonda yollarına devam eden Ege ekipleri, yarın yarı final heyecanı yaşayacak.

BÖLGESEL Amatör Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle kısa periyot halinde oynanan yeni sezonda yollarına devam eden Ege ekipleri, yarın yarı final heyecanı yaşayacak. Grup aşamasında İzmirspor ve Çiğli Belediyespor'u geride bıraktıktan sonra çeyrek finalde Buca Zaferspor'u 2-0'la eleyen Aliağa Futbol Kulübü, profesyonel kategoriye dönmeye çalışan Ayvalıkgücü Belediyespor'la final için karşılaşacak. Manisa Mümin Özkasap Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Çeyrek finalde Yeşilova Belediyespor'u uzatmada 3-2'yle geçen Kuşadasıspor, yarı finalde Anadolu Üniversitesi'nin rakibi olacak.

Çanakkale 18 Mart Stadı'ndaki maç da saat 17.30'da başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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