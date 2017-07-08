Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Şarkışla Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ahad Kömürlüoğlu getirildi.



Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, "Üçüncü lig hedefimizi gerçekleştirmek için bugün Ahad hocamla sözleşme imzaladık. Ahad hocam Sivas'ın en başarılı teknik direktörlerden biri. İnşallah bu başarı grafiğini Şarkışla Belediyespor'da da sürdürecek." dedi.



Kömürlüoğlu ise, Şarkışla Belediyespor'a başarılara imza atmak için geldiğini söyledi.



Kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını dile getiren Kömürlüoğlu, bazı mevkilere transfer yapmak istediklerini ifade etti.



Kömürlüoğlu'nun yardımcılığını Murat Tulumcu ve Muhammed Rıza Kurt yapacak.