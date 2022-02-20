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Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Gaziantep Ankaspor ile 0-0 berabere kaldı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Gaziantep Ankaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Her iki tarafında galip gelmek için verdği mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda biraz aha üstün oynayan Kilis Belediyespor bir türlü gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Stadyumunda yer kalmaması nedeniyle seyirciler, duvarlara çıkarak, yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izledi. - KİLİS

Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gaziantep, Aralık, Kilis, Spor, Haberler

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