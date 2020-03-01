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Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çarşambaspor, Samsun derbisinde Atakum Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

01.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:22
Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren , derbisinde Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Tugay, 45. dakikasında Kemal Sabri ve 77. dakikasında Eray'ın gölü ile Çarşambaspor, sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Çarşambaspor, ligin bitimine 6 hafta kala Kastamonu İl Özel İdare Spor'un 15, Atakum Belediyespor'un 17 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA

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