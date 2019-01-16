Bölgenin Meyve Bahçesi Ağrı Olacak"

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik desteği ile gerçekleşen "Meyve Yetiştiriciliği Projesi" Ağrı ve ilçelerinde başarıyla uygulandı.



Patnos ilçesinde muhtar ve çiftçiler için verilen toplantıda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, bölgenin meyve ihtiyacının karşılanması ve çiftçinin tarımsal girdisini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Engin, Ağrı Valiliği destekli projeyi önemsediklerini ve projeyi geçen yıl 500 dekarlık alanda, 8 farklı bölgede uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Projelerde istediklerini elde ettiklerini ve 8 farklı yerde kayısı, elma, vişne, ceviz gibi meyvelerde başarıya ulaştıklarını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Geçen sene 500 dekar alanda 8 çiftçimize yüzde 75-80'i hibe olmak üzere toplamda 1 milyon lira finansal destek sağladık. 2019 senesinde ise yine 5 bin dekar alan olmak üzere yaklaşık 300 çiftçimize ulaşmayı hedefliyoruz. Yüzde 75-80'i hibe desteği ile bu sene 10 milyon lira destek verip Ağrı'nın meyve bahçesi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çiftçileri meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Engin, 5 dekarlık bir alanda yapılacak olan meyve yetiştiriciliği sayesinde hububatın yaklaşık 5 katı bir para kazanacaklarını sözlerine ekledi.

İnsanlarda "Ağrı'da meyve yetişmez." algısının olduğuna değinen Engin, "Doğubayazıt ve Patnos'ta yetişmez denilen meyvelerden verim aldık. Yapacağımız çalışmalarımızla bu algıyı kıracağız." dedi.

Toplantı, proje hakkında slayt gösterimi ve soru cevap bölümünün ardından son buldu.

Kaynak: AA