Bölgenin Hayvan Sayısı Açıklandı

Van'da koyun sayısının 2 milyon 670 bin 576 olduğu bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısının 2017'nın Haziran ayında 14,9 milyon olduğu bildirildi. Açıklamada, "Van'da sığır sayısı 179 bin 223, koyun sayısı 2 milyon 670 bin 576 ve keçi sayısı 275 bin 277'dir. Muş'ta sığır sayısı 332 bin 475, koyun sayısı 968 bin 823 ve keçi sayısı 203 bin 494'tür. Bitlis'te sığır sayısı 59 bin 518, koyun sayısı 472 bin 769 ve keçi sayısı 260 bin 978'dir. Hakkari'de sığır sayısı 36 bin 889, koyun sayısı 642 bin 930 ve keçi sayısı ise 183 bin 613'tür" denildi. - VAN