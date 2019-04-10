Bölgenin En Büyük Tarım Fuarı Malatya'da Açıldı

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Malatya'da açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından bu yıl 10-14 Nisan 2019 tarihleri arasında 13'üncüsü düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı Mişmiş Park Fuar alanında açıldı.

Birçok ilden 150 firmanın katıldığı fuarın açılış töreni halk oyunları ile başladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta ilk olarak konuşan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, 'Fuarlar Kenti Malatya' hedefini gerçekleştirmek ve Malatya'yı bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline getirmek adına yaptıkları çalışmalardan biri olan tarım fuarının 14 Nisan'a kadar ziyarete açık olacağını söyledi. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesinin ancak sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında kendini yenilemesi ve geliştirmesi ile mümkün olacağını ifade eden Akın, tarım sektörünün önemli ve stratejik sektör olduğunu dile getirdi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise, tarım, hayvancılık, su ve gıdanın önemine değinerek "Sadece fuar ve yarışmalarla değil de her zaman üreticinin yanında olunması gerekiyor. Bizler birlikl ve sivil toplum kuruluşları olarak tarımın her alanda ve anlamda desteklenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da büyük ova projesi, yetiştiricileri, üreticileri sevindirmiştir. Malatya göç alan bir il olması nedeniyle tarım ve hayvancılık anlamında daha fazla üretmemiz gerekiyor" dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç'da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan Köylü Pazarı talebinde bulunarak, "Malatya'mızda lezzetlerin üreticiden direk tüketiciye ulaşması için köylü pazarına ihtiyacımız vardır. 55 bin çiftçi adına çevreyolu altında bulunan eski Arapgir garajı olarak bilinen alanın köylü Pazarı olarak ilçe ilçe bölümler halinde üreticinin hizmetine verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise tarım ihracatının ekonomide önemine değinerek "Bu noktada tarımın geliştirilmesi, hayvancılığın gelişmesi için artık teknolojik yatırımlara önem verilmesi gerekiyor. Ürün kalitesinin daha üst seviyede olması için bu fuarların önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Teknolojik tarım aletlerinin bir şekilde çiftçilerle buluşturulması adına bu tür fuarlara önem veriyor. Bizler ülkemizde tarımı geliştirmek için çiftçinin yanında olmalıyız, tarımla uğraşanların yanında olmalıyız, onlara teknoloji destek vermeliyiz" dedi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da tarım fuarlarının önemine dikkat çekerek, merkezi hükümet ve yerel yöneticiler olarak çiftçilere verilen teşviklerin anlatılması adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bu tür fuarlarla çiftçilerin yeni teknolojileri tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Gürkan, fuarda gerek çiftçilerin gerekse firmaların yenilikleri istişare ettiklerini ifade etti. Tarımda, eğitim, iletişim ve etkileşimin önemli olduğunu da dile getiren Gürkan, "Ben inanıyorum ki açılan fuarımız hem Malatya çiftçilerimize hem de bölgemizdeki çiftçilerime önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

Törende son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise tarımsal faaliyetlerin Türkiye adına çok önemli olduğunu ifade ederek "Bugün baktığımızda, Türkiye Avrupa'da tarımın en başta geldiği ülkeler arasında. Tabi ki tarımda yeterli düzeyde olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü topraklarımızı en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım" dedi.

Malatya'nın yüz ölçümünün yüzde 34'ünün tarım toprakları ile kaplı olduğunu da ifade eden Baruş, 17 bin hektarı sulanabilen bir devasa bir tarım merkezi olan Malatya'da bu tür tarım fuarlarının açılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı. Fuarda stantları tek tek gezen protokol üyeleri, yeni teknolojik tarım ürünlerini de yakından inceledi.

Açılış Programına Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Boyraz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ile daire müdürleri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA