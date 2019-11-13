Bölgenin en büyük lojistik merkezi Dilovası'na kurulacak

13.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:37

KOCAELİ (İHA) – TIR Parkı projesinin kısa sürede başlayacağını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, alana bölgenin en büyük lojistik merkezi yapılması için de çalışma başlattıklarını söyledi.



Dilovası Belediyesi, Kuzey OSB'ler bağlantı yolu üzerinde bulunan TOKİ'ye ait 50 dönümlük araziyi bünyesine katarak alanın, ilçe ve bölgenin en büyük TIR parkı ile lojistik merkezine dönüşmesi için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uzun süren görüşmelerin sonrasında TOKİ ile sözleşme yaparak 50 dönümlük alanı ilçeye kazandırdı. Sözleşme sonrasında alanı yerinde inceleyen Başkan Şayir, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri yapılacak proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Yapılacak proje hakkında bilgiler veren Şayir, "İlçemizin en büyük sorunu mahalle aralarına park edilen TIR'ların oluşturduğu çevre sorunu ve tehlike konusunda önemli bir adım attık. Vatandaşlarımızın seçim sürecinde bizlerden talep ettiği Tır parkı konusunda TOKİ ile uzun süredir yaptığımız görüşmeler geçtiğimiz hafta sonuç verdi ve TIR Parkı için TOKİ'den 50 dönüm alanı alarak ilçemize kazandırdık. Tabi biz bu alanı TIR parkının yanısıra bölgenin en büyük lojistik merkezi kurulması için değerlendirmek istiyoruz. Buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi için ekibimizle canla başla çalışıyoruz. Kamyon ve Tır'cı esnafımızın içerisinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek sosyal tesisleri de yapacağız" dedi.



Proje ile istihdama da katkı sunacaklarını belirten Şayir, "Yapacağımız lojistik merkezi ile ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan istihdam sorununa da büyük çözüm bulmuş olacağız. Burada kuracağımız tesislerle binlerce vatandaşımızın istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Biz Dilovası'nın menfaati için ülkemizin menfaati için çalışıyoruz. Dilovası için büyük düşünüyoruz. Her yönü ile yeni Dilovası'nı inşa etmek istiyoruz. Yapacağımız bölgenin en büyük lojistik merkezi ile ayrıca belediyemize de önemli bir gelir sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA