Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu
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Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Kültür Sanat

Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilk günkü görünümüne kavuştu Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilk günkü...

Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilk günkü görünümüne kavuştu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilk günkü görünümüne kavuştu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde iki yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yenileme çalışmalarıyla ilk günkü görünümüne kavuşan Surp Asdvadzadzin kilisesi bölgenin en büyük kiliseleri arasında yer alıyor. Kilise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra Gürün Belediyesine devredilecek ve konferans salonu veya kent müzesi olarak kullanılacak.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kilisenin normal görünümüne kavuştuğunu ifade ederek, " Kilise ile ilgi sayın bakanımız ve sayın Valimiz Salih Ayhan'la da geldiklerinde birlikte gezdik. Yapılan ve kalan işleri değerlendirdik. Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü tarafından buranın en son kalan işlerinin tespiti yapıldı. Kalan işler yapılan ihalenin yüzde 50'sini geçtiği için ilk projenin tamamlanıp tasfiyesi ile birlikte tekrardan ikinci etap bir ödenek ayrılması ve ihalesi ile birlikte hem o çelik konsorsiyumun güçlendirilmesi, elektrik aksamının ve çevre düzenlemesi ile ilgili projeye devam edilecek. Şuan dış aksamıyla birlikte normal görünüme dönmüş kilisemizin bir konferans salonu olarak veya kent müzesi olarak kullanabileceğimiz aşamaya getirilmesini en kısa sürede talep ediyoruz" dedi.

Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu
Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu
Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu
Bölgenin en büyük kilisesi asıl görünümüne kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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