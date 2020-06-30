Bölgenin en büyük işvereni Trakya Üniversitesi, 444 yeni çalışma arkadaşını bekliyor
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Bölgenin en büyük işvereni Trakya Üniversitesi, 444 yeni çalışma arkadaşını bekliyor

Edirne'nin ve bölgenin en büyük istihdam kaynağı Trakya Üniversitesi, ilan sürecinin devam ettiği 174 ve önümüzdeki günlerde ilana çıkılacak 270 yeni personel ile şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin istihdamına güç katmaya devam ediyor.

Bölgenin en büyük işvereni Trakya Üniversitesi, 444 yeni çalışma arkadaşını bekliyor
30.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:23

Edirne'nin ve bölgenin en büyük istihdam kaynağı Trakya Üniversitesi, ilan sürecinin devam ettiği 174 ve önümüzdeki günlerde ilana çıkılacak 270 yeni personel ile şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin istihdamına güç katmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Trakya Üniversitesine verilen ve sürekli işçi kadrosunda çalıştırılacak 174 kişinin istihdamı ile başta sağlık alanı olmak üzere birçok alanda Trakya Üniversitesi tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

26-30 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan kadrolar neticesinde gerçekleştirilecek işe alımlarda, 71'i temizlik, 30'u güvenlik, 73'ü de hasta bakım ve temizliği alanlarında olmak üzere toplam 174 kişinin istihdamı sağlanacak.

Sürekli işçi kadrosu alımlarının ardından, önümüzdeki günlerde, Trakya Üniversitesinin kahraman sağlık çalışanlarına 270 kişi daha eklenecek. Henüz ilan süreci başlamayan, 4/B kadrosunda istihdam edilecek 180'i hemşire, 73'ü sağlık teknisyeni, 5 ebe, 5 eczacı, 5 fizyoterapist ve 2 psikolog olmak üzere, toplam 270 kişi ile tüm sağlık hizmetlerine taze güç kazandırılmış olacak. Tüm işe alımlarda, asil olarak kadroya hak kazanan ancak başvurularını tamamlamayan adayların yerlerine yedek adaylar çağrılarak boş kadro bırakılmayacak.

Trakya Üniversitesi, 2020 yılının ilk aylarında 10 güvenlik, 15 temizlik personeli olmak üzere sürekli işçi kadrosunda 25 kişiyi istihdam etmişti. Bu alımların hemen akabinde 9'u yoğun bakım olmak üzere 52 hemşire, 1 diyetisyen, 1 eczacı ve 10 sağlık teknisyeni ile toplamda 64 sağlık personeli de Trakya Üniversitesi ailesine dahil oldu.

2020 yılı içinde alım süreci tamamlanan ve göreve başlayan 89, alım süreci devam eden 174 ve önümüzdeki günlerde ilana çıkılacak 270 kadro ile birlikte, Trakya Üniversitesi ailesine toplamda 533 yeni personel katılmış olacak.

Trakya Üniversitesinin halihazırda, bin 887'si akademik ve 2 bin 433'ü idari olmak üzere toplam 4 bin 320 çalışanıyla adeta bir istihdam merkezi olduğunu ve kentte lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2020 yılı içerisinde alınan ve alımı devam eden yeni çalışanlarla birlikte üniversitenin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi ailesine katılan ve katılacak 533 personelin şehrin dinamiklerine de katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi, mevcut çalışanları ile sunduğu kaliteli eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetlerini, ekibimize yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendireceğiz. Şehrin ve ülkenin ekonomisini daha da hareketlendirecek bu alımlarla istihdama da büyük katkı sağlayacağız. Özellikle sağlık alanındaki personel alımları ile bu alandaki hizmetlerimizde kalitenin daha da artacağına inanıyorum. Yeni çalışma arkadaşlarımız ve tüm Trakya Üniversitesi ailesi ile yeni değerler üretmeye, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerin kalite çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Bizlere bu desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve her daim bizlerin yanında olan Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a teşekkürü bir borç biliriz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Manşet

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