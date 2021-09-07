Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış'ta başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış'ta başladı

Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış'ta başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 2022-2023 döner sermaye bütçe hazırlık çalışmaları Kars ve Sarıkamış'ta başladı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 2022-2023 döner sermaye bütçe hazırlık çalışmaları Kars ve Sarıkamış'ta başladı.

2022-2023 yılları döner sermaye bütçe hazırlıkları, Kars-Sarıkamış İşletme Müdürlüklerinin gelir-gider bütçesi ile izleyen iki yılın tahminlerinin tespit edileceği bütçe toplantıları başladı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında gerçekleştirilen bütçe toplantısına Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Ahmet Aydın, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar Cengiz, Kars-Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen ve İşletme Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Başarılı işletmelerde, ön plana çıkan 3 temel özellik vardır. Bunlar; Planlama, Organizasyon ve Denetimdir. Faaliyetlerin doğru planlanması, iyi işleyen bir Organizasyon sayesinde değer kazanırken, sağlam bir Denetim, başarının sürekliliğine katkı sağlayacaktır. Planlamanın araçlarından biri olan Bütçenin amacına ulaşabilmesi için, kontrolünün etkin biçimde yerine getirilmesi önemlidir. Her yılın sonuna doğru, İşletmeler bütçeyi, yalnızca gelecek yıllara ilişkin Gelir ve Gider kalemlerinin birer tahmini olarak görmemeliler. Bütçenin uygulanması ve kontrolü, en az Bütçenin hazırlanması kadar önemli ve özen gerektiren bir husustur" dedi.

Genel Müdürlüğünün stratejik planları ve politikaları doğrultusunda hazırlanmakta olan döner sermaye bütçe teklifleri, gelir-gider bütçesini oluşturan yatırımlar doğrultusunda sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlayacak şekilde hazırlanan planların bütçesi oluşturulacaktır. - KARS

Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış'ta başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Samet Aybaba Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bölgenin Döner Sermaye Hazırlık Çalışması Sarıkamış'ta başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 17:06:39. #1.16#

title