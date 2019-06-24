"Bölgenin çok ciddi potansiyeli var"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ordu Üniversitesinin insan kaynağı potansiyelinin ötesinde özellikle bölgenin kendi yerel ve doğasal kaynaklarının oluşturduğu ciddi bir potansiyeli var." dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı ziyaret eden Mandal, daha sonra toplantı salonunda düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" adlı konferansa katıldı.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, Ordu Üniversitesinin fiziki anlamda gelişmiş olduğunu söyledi.

Kente Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in davetlisi olarak geldiğini belirten Mandal, Güler'i, Ordu ve bölgenin gelişmesi adına fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Ordu Üniversitesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla kentte nelerin yapılabileceğini görüşmek için bir arada olduklarını anlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Bölgenin beklentimin üzerinde çok ciddi potansiyeli var. Üniversitemizin insan kaynağı potansiyelinin ötesinde özellikle bölgenin kendi yerel ve doğasal kaynaklarının oluşturduğu ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyelin çok daha kıymetli halde olabileceğine inanıyoruz. Bu konuda kurum olarak yapabileceğimiz konu varsa da yapmaya çalışacağız."

Konferans, Mandal'ın sunumunun ardından, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programa, Güler ve Prof. Dr. Yarılgaç ile rektör yardımcıları, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA