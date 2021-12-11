Meteorolojik Uyarı (2021-111)

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (12. 12. 2021) günü İlimiz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 12. 12. 2021 12: 00- 13. 12. 2021 04: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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