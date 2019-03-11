Bölgemize Gelen Japon Yatırımcı Sayısının Artması Çok Önemli"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bölgemize gelen Japon turist sayısının, Japon yatırımcı sayısının artması çok önemli." dedi.

Kıran, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile Ordu'nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi'nde bulunan Türk Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Kıran ve Miyajima, 1890 yılında Japonya'nın Oşima Adası açıklarında Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı gemi faciasında yaşamını yitiren, aralarında Ünyelilerin de bulunduğu şehitler anısına yapılan anıta karanfil bıraktı.

Bakan Yardımcısı Kıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, daveti üzerine Japonya Büyükelçisi Miyajima'nın Ünye'ye geldiğini söyledi.

Ordu'nun Türkiye-Japonya ilişkileri anlamında önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Kıran, "Ordu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin, Türkiye-Japonya dostluğunun sarsılmaz merkezlerinden biri, çok önemli temel direklerinden biri. Değerli dostum, büyükelçim Türkiye'ye ayak bastığı andan itibaren Türkiye-Japonya ilişkilerine çok önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Kıran, Türk-Japon dostluğunun çok önemli boyutları olduğuna dikkati çekerek, "Bu önemli boyutlardan biri de Ertuğrul Fırkateyni. Bizi birbirimize bağlayan bir köprü oldu ve onun anısına Ünye'mizde, Sayın Sait Kapıcıoğlu'nun öncülüğünde ve Türk Japon Dostluk Derneğimizin destekleriyle inşa edilen bu anıt da Türk-Japon dostluğunun kalıcı bir eseri haline geldi. Bugün Sayın Büyükelçi de ilk kez burayı ziyaret ediyor." dedi.

Türk-Japon dostluğunu kalıcı ve somut hale getirmek için istişareler yaptıklarını belirten Kıran, şunları kaydetti:

"Bu dostluğu kalıcı ve somut bir ürüne, kalıcı somut çıktılara dönüştürebilmek, somut projelere dönüştürebilmek noktasında bazı istişarelerimiz oldu. Bölgemize gelen Japon turist sayısının, Japon yatırımcı sayısının artması çok önemli. Bölgemizin istihdamı ve geleceği açısından da değerli dostumun hem Türkiye-Japonya ilişkilerine hem bölgemizdeki Japon varlığının güçlenmesine çok önemli katkıları olacaktır. Bu ziyaret de bir milat olacaktır."

"Dost kara günde belli olur"

Büyükelçisi Miyajima da 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni kazasının üzücü olduğunu dile getirerek, "Kazadan sonra Türkiye-Japonya arasındaki dostluk daha da pekişti. Gelecek yıl bu kazanın 130. yıl dönümü var. O kazanın anısına bu anıtı yaptığınız için Japonya Büyükelçisi olarak size teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Yarın, Japonya'da 8 yıl önce meydana gelen büyük depremin yıl dönümü olduğunu belirten Miyajima, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya ve Türkiye'de de depremler çok oluyor. Bu büyük deprem sırasında Türkiye'den yardım ekipleri geldi. Onu Japonlar iyi hatırlıyor. Dost kara günde belli olur. Kara gün dostu ifadesi Japoncada da var. Ben de gerçekten Türkiye'nin, Japonya'ya dost bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Japonya arasındaki dostluğu daha da arttırmak için çalışmak istiyorum."

Kıran ve Miyajima, anıt ziyaretinin ardından yürüyerek gezdikleri ilçede, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde topaç çevirdi, Hacivat-Karagöz oyununu oynattı, ardından müzeyi gezdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart için okutulan mevlide de katılan Kıran ve Miyajima'ya, ziyaretlerde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve ilçedeki sivil toplum kuruluşu başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA