Bölgemizde Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (29 Kasım ) sabah saatlerinden sonra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı gününe kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre;

Yarın ( Pazartesi ) sabah saatlerinden sonra bölgemizin batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar bölge genelinde ( İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova ) Salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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