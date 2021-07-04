Bölgemizde Görülen Yağışlarla İlgili Basın Duyurusu

Dün geceden itibaren bölgemiz ve ilimiz genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrasında Kartepe ilçemizde heyelan ve mahsur kalma; Körfez ilçemizde ise kaybolma olayları meydana gelmiş, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili ekiplerle olaylara gecikmeksizin müdahale edilmiştir.

Dün geceden itibaren bölgemiz ve ilimiz genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrasında Kartepe ilçemizde heyelan ve mahsur kalma; Körfez ilçemizde ise kaybolma olayları meydana gelmiş, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili ekiplerle olaylara gecikmeksizin müdahale edilmiştir.

Yoğun yağış sonrası Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Cam Teras Tesisleri bölgesinde meydana gelen heyelanda yol kapanmış, sonrasında 2 bölgede mahsur kalan araç ve insanlar Kocaeli AFAD (3 AKT 1 Araç), İtfaiye, Jandarma ve KBB ekiplerince kurtarılmışlardır.

Körfez ilçesinde mantar toplamaya çıkan 2 kişi ise gelen ihbar sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağ salim kurtarılmıştır.

Kartepe ilçesi Maşukiye Hürmet Sokak'ta bulunan bir evde yaşayan insanların mahsur kaldığı yönünde ihbar yapılması sonucu ekipler harekete geçmiş, Cevdet Özmetin tarafından yapılan ikinci bildirimde hane halkının kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçtikleri öğrenilmiştir.

Kartepe ilçesi Maşukiye Kuzu Yayla'da dağ yürüyüşü yapan 5 vatandaş, yağmur sonrası mahsur kalmıştır. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye Jandarma Ekipleri sevk edilerek vatandaşlar kurtarılmıştır.

Yine Kartepe ilçesi Maşukiye Cevizli bölgesinde yağan yağmur sonrası oluşan heyelandan Sapanca Yolu Caddesinde molozlar birikmiş ve yolu kapatmıştır. Karayolları 14. Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol trafiğe tekrar açılmıştır.

Kartepe ilçesi Maşukiye otoban köprüleri bölgesinde motosikletleriyle mahsur kalan 2 vatandaş ise yardım talepleri sonrasında kendi imkanlarıyla kurtulmuşlardır.

Valiliğimizin koordinasyonunda, ilimiz genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve mağduriyetlere ilgili kurum ve kuruluşlar seferber edilerek gecikmeksizin müdahale edilmiş, herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir. İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre