Bölgedeki huzur rahatsız etti; Kandil'den terör hücrelerine eylem talimatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bölgedeki huzur rahatsız etti; Kandil'den terör hücrelerine eylem talimatı

TERÖR örgütü PKK'nın, oluşan huzur ve güven ortamını bozmak için eylem talimatı verdiği öğrenildi.

Bölgedeki huzur rahatsız etti; Kandil'den terör hücrelerine eylem talimatı
16.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:29
TERÖR örgütü PKK'nın, oluşan huzur ve güven ortamını bozmak için eylem talimatı verdiği öğrenildi.

Etkili operasyonlarla göz açtırılmayan terör örgütü PKK, kayyumla gelen hizmet ve karantina sürecinde devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olması nedeniyle bölgede etkisini iyice yitirdi. Kayyum öncesi ulaşmayan hizmetlerin kısa sürede yapılması, karantina döneminde oluşturulan "Vefa" ekiplerinin vatandaşların her an yanında olması Kandil'i huzursuz etti. PKK'nın sözde yöneticilerinin huzur ve güven ortamını yok etmek için, terör hücrelerine eylem talimatı verdiği öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibine yönelik saldırısının da, Kandil'in terör hücrelerine verdiği talimat doğrultusunda yapıldığı değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ TESPİTLER YAPILDI

Teröristlerin bölge halkından destek görmemesi nedeniyle sivilleri hedef aldığı, insanların üzerinde korku ve tehdit etkisi oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Terör örgütünün lojistik destek sağlamakta da zorlandığını bildiren güvenlik kaynakları, gizledikleri silah ve mühimmatları ortaya çıkararak saldırı yapmaya çalıştıkları tespiti yapıldı. Terörle mücadelede yeni dönemde örgütün gizlenen hücrelerinin tek tek ortaya çıkarılacağını belirten güvenlik kaynakları, kimlerle bağlantıları olduğuna ilişkin önemli tespitler yapıldığını bildirdi.

HEDEF DEVLET İLE BÖLGE HALKINI YAKLAŞTIRMAMAK

Vefa Sosyal Destek ekibinin aracını takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler, Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile yolda araca aldıkları vatandaş Kinyaz Karlıoğlu'nu (60) şehit etti. Belediye çalışanı Taner Temizel ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili başlattığı operasyonlarda aralarında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticisinin de aralarında olduğu 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgularının devam ettiği ve alınan bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü belirtildi. Güvenlik kaynakları terör örgütünün bu saldırıyla bölge halkının devletine güvenmesi ve yakınlaşmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Ferdi Tayfur Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Gaziantep
Şu an buradasınız: Bölgedeki huzur rahatsız etti; Kandil'den terör hücrelerine eylem talimatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:18:16. #1.15#
title