Bölgede yağış uyarısı

29.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:10

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde etkili yağış beklendiği bildirilip, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Meteoroloji tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizin 29 Kasım Cuma akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların bölge genelinde Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Yağışların Adıyaman'ın kuzey kesimleri, Elazığ ve Malatya'nın güney kesimleri, Tunceli ve Bingöl il genelinde yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Yağışların bölge genelinde genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirilip, "Rüzgar, Güney, güney batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA