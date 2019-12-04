Bölgede en fazla araç Malatya'da
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Bölgede en fazla araç Malatya'da

Bölge illeri arasında en fazla aracın Malatya'da olduğu belirtildi.

04.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:48
Bölgede en fazla araç Malatya'da

Bölge illeri arasında en fazla aracın 'da olduğu belirtildi.


İstatistiki rakamlara göre, Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 176 bin 175 oldu. Komşu şehir Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 126 bin 255 olduğu ifade edildi.


Bingöl'de 17 bin 271 ve Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 9 bin 367 oldu.


Bu arada, ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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