Bölge UMKE eğitim ve tatbikat kampı Kırşehir'de yapıldı

25.10.2019 12:04

Kırşehir'de 4 ilin katıldığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölge eğitim ve tatbikat kampı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir, Ankara, Kastamonu ve Çorum'un katıldığı UMKE bölge eğitim ve tatbikat kampı Mucur'da gerçekleştirildi.

Kampı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, bölge illerinin katılımıyla yapılan eğitim ve tatbikatta önemli kazanımlar olduğunu, bilgiler edinildiğini aktardı.

Türkiye'nin afet riskine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Gönüllülük esasına dayanan bu ekipleri canı gönülden tebrik ediyorum. Ekibin güçlenmesi ve kalitenin artması için bu eğitimler büyük önem arz etmektedir. Kamp süresince çeşitli vaka senaryoları eşliğinde arama ve kurtarma tatbikatları yapılıyor. Gerek bilgiler tazeleniyor gerekse yeni tecrübeler kazanılıyor. Deprem, trafik kazası, yangın, yüksekten düşme gibi olağan dışı durumlarda daha hızlı ve doğru müdahale edilmesi için teorik ve pratik eğitimlerin tekrarlanması yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bulut ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş ile idareciler, kampa katılan sağlık personellerine katılım ve başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA