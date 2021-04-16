Bölge turizmi için görsel arşiv oluşturulacak
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Bölge turizmi için görsel arşiv oluşturulacak

Bölge turizmi için görsel arşiv oluşturulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, bölgenin görsel değerlerinin dünyaya tanıtmak için proje başlatılacağını belirterek, "Projenin ilk aşamasında görsel arşiv oluşturulacak" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, bölgenin görsel değerlerinin dünyaya tanıtmak için proje başlatılacağını belirterek, "Projenin ilk aşamasında görsel arşiv oluşturulacak" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan "Akdeniz'den Toroslar'a" programının canlı yayın konuğu oldu. Sunucu Alper Yetgün'ün HKÜ ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, TRC1 Bölgesindeki turizm destinasyonları ve değerlerinin ulusal ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak görsel içeriklerin üretilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü hakkındaki sorularını cevaplayan Küçükerdoğan, konuşmasında "HKÜ ve İKA bölge için önemli projelere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

"Kültürel değerleri tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz"

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ ve İKA'nın imzaladığı protokol ile TRC1 Bölgesi kültürel değerlerini görsel olarak tüm dünyaya ulaştırmak istediklerini söyledi. Bölgenin imajını görsel bir arşiv oluşturarak güçlendirmek istediklerini açıklayan Küçükerdoğan, "Bu çok yönlü projede İletişim Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin yer alacak olması ayrı bir değer. Gerek İKA gerek HKÜ İletişim Fakültesi bölge için önemli projelere imza atıyor. İKA Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1 bölgesi için önemli projeleri destekliyor. TRC1 Bölgesi ile ilgili görsel bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Bu proje çok aşamalı. İKA ile birlikte öğrenciler ve akademisyenler bölgeye gidecek, görseller oluşturulacak. İlk aşamada görsel arşiv oluşturulacak. Daha sonra, bu arşiv içerisinden bölgenin imajına katkı sağlayacak görsellerin seçilmesi gerekiyor. Biz bunu çok değerli fakülte akademisyenlerimizle birlikte yapacağız. Ayrıca bir yarışma düzenleyip ünlü ve duayen isimleri jüri üyeleri olarak ağırlayabiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bölge turizmi için görsel arşiv oluşturulacak
Bölge turizmi için görsel arşiv oluşturulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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