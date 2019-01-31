Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı

Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.

Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop karayolları üzerinde araçları denetledi. Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda yangın tüpü, zincir, ışık, kış lastiği ve lastik derinliği kontrolü yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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