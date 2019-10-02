02.10.2019 03:15

Bölge terörden temizlendi, vatandaş huzur buldu

Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörün kökü kazındı

Yapılan operasyonlar sonrası terörden temizlenen ilçede halk, gönül rahatlığı ile istedikleri saatte dışarı çıkıp kafelerde oturmanın keyfini çıkarıyor

SİİRT - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu terörün kökünün kazındığı Siirt'in Eruh ilçesinde vatandaşlar, gece geç saatlere kadar çarşıda gezip, park ve kafelerde oturmanın keyfini çıkarıyor.

Eruh'ta vatandaşlar geçtiğimiz dönemlerde yaşanan terör olayları nedeni ile karanlık basmadan evlerinin yolunu tutup, acil işleri olmadıkça evlerine kapanıyordu. Son dönemlerde güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu bölge terörden temizlenirken halk da huzura kavuştu. Huzur ve güven içerisinde aileleri ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda dolaşmanın mutluluğunu yaşayan Eruhlu vatandaşlar, ilçede kafelerde düzenlenen canlı müzikli etkinliklere katılıp güzel vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bir zamanlar akşam karanlık basmadan önce evlerine kapandıklarını belirten Metin Tekin isimli vatandaş, ilçede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte hayatın gece başladığını dile getirdi. Tekin, "Şuan saat 22.30, daha önce bu saatlerde dışarı çıkamıyorduk. Şuan huzur olduğu için bu saate kadar dışarıdayız" dedi.

Huzur ortamının sağlanmasıyla ilçede canlı müzik etkinliklerinin arttığını belirten Ömer Sebat adlı vatandaş, ilçe bu tür etkinliklerin mutluluk verici olduğunu belirtti. Sebat, "Eruhluyum ve öğretmenlik yapıyorum. Bu tür sosyal faaliyetlerin ilçemiz adına özellikle huzur ortamının sağlanmasıyla bu tür sosyal faaliyetlerin artması mutluluk verici. Buranın yerlisi ve bir öğretmen olarak sosyal faaliyetlerin artmasını temenni ediyorum. Şuan canlı müziğin ilçemiz adına ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlatamam, daha önce bu tarz sosyal faaliyetlerin 5-10 yılda kendini tekrarlaması sonucuyla baya bir eksik kalıyorduk. Ancak şuan itibari ile daha yoğun bir şekilde huzur ortamının sağlanmasından sonra daha yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Bu ilçemiz için memnuniyet vericidir" diye konuştu.

Veysel Alkın adlı vatandaş ise, "Eruh ilçemizde bu tür etkinliklere çok az rastlanırdı. Fakat şimdi gördüğünüz gibi canlı müzik gibi etkinliklerimiz burada sürekli yapılmakta. Halkımızın da rağbeti olmakta bu tür etkinliklere bizlerde böyle etkinliklerin olmasını istiyoruz. Sevinçliyiz. Halkımızın ilgisinden mutluyuz. Böyle etkinliklerin devam etmesini umuyoruz. Eruh için sevindirici güzel ilimiz, ilçemiz, halkımız için gerçekten sevindirici olmakla beraber ilgi toplayan etkinlikler inşallah devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA