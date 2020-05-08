Bölge Son Haber Gazetesi yayın hayatına başladı
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Bölge Son Haber Gazetesi yayın hayatına başladı

Bölge Son Haber Gazetesi yayın hayatına başladı
08.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:07

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yeni bir medya kuruluşu açıldı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yeni bir medya kuruluşu açıldı.

Kdz. Ereğli'de Bölge Son Haber Gazetesi faaliyetine başladı. Ereğli'nin sevilen İş Adamlarından Vahap Akbulut'un İmtiyaz sahipliğini yaptığı gazete haftalık olarak yayınlanacak. Yazı işleri Müdürlüğü görevini ise Emre Gören yürütecek. Dürüst, tarafsız yayın ilkesi ile yola çıkan Bölge Son Haber Gazetesi ilk baskısını yaparak okuyucuları ile buluştu. Bölge Son Haber internet sitesi ise şuan hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Ereğli'nin sevilen iş adamlarından ve Bölge Son Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Vahap Akbulut, ticaretlerinde olduğu gibi yayın hayatında da dürüst olacaklarını ve doğruyu savunacaklarını ifade etti. Akbulut açıklamasında, " Bölge Son Haber Gazetesi ilk baskısını yaptı. Bundan mutluluk duyuyorum. Uzun süredir baba mesleği olan aktarlık işi ile uğraşıyorum. Ticaretimde olduğu gibi, gazetemiz yayın hayatında da doğruyu savunacağız ve dürüst kalacağız. Gazetemizin internet sitesi de kısa bir süre sonra yayına girecek. Buradan okuyucularımıza şimdiden teşekkür eder, gazetemize uzun yıllar diler, bölge adına faydalı haberler yapmayı dilerim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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