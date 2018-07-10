Bölge Şampiyonası'ndan 34 Madalya İle Döndüler
Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul'da düzenlenen U16 Atletizm Marmara Bölge Şampiyonasından 7 altın 15 gümüş ve 12 bronz madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.
HEM KADIN HEM ERKEK TAKIMI 2. OLDU
7 ilden toplam 87 sporcunun katıldığı şampiyonada madalya mücadelesi veren Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Antrenör Begüm Yılmaz yönetiminde gösterdiği performans ile 7 altın 15 gümüş ve 12 bronz madalyanın yanı sıra hem erkek hem de kadın takımında ikinci olmayı başardı.