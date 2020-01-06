Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı

06.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:37

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) hazırlık süreci ve iş planı değerlendirme toplantısı bölge üniversite rektörlerinin ve yöneticilerinin katılımıyla Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi.



Toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliği ile on bir bölge üniversitesinin ortaklığında düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarında kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Toplantı açılışında bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı şunları söyledi: "Yetenek Her Yerde temasıyla geçen yıl başlatılan Bölgesel Kariyer Fuarları, 8 farklı bölgede 87 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenmiş ve 70 binden fazla genç 1300'den fazla iş verenle buluşturulmuştu. Bu yıl Üniversitemiz ev sahipliğinde 11 bölge üniversitemizin ortaklığında ve Üniversitemiz Kariyer Merkezi ve ATA Teknokent sekretaryasında düzenlenecek Doğu Anadolu Kalkınma Fuarı'nı bölgemiz ve şehrimiz açısından oldukça önemsiyorum."



Rektör Çomaklı fuara ev sahipliği yapmaktan çok büyük gurur duyduğunu dile getirerek fuarın üniversiteli gençlere istihdam konusunda fırsat eşitliği sunma, kariyer merkezlerini aktif hale getirme ve işverenler ile ilişkilerini güçlendirme noktasında büyük imkanlar sunacağını ayrıca nitelikli öğrenci ve mezunları kamu kurumlarına kazandırmak ve KOBİ'lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarını ve kapasitelerini arttırmaları yönünde de katma değer sağlayacağını belirtti.



Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için oluşturulan iş planı ve yapılan hazırlıklar hakkında katılımcılara teknik bilgi verdi.



Rektör Çomaklı: "Araştırma-Geliştirme Alt Yapılarımızı Birleştirelim"



Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan "Araştırma-Geliştirme Alt yapılarının Birleştirilmesi Protokolü" toplantıda konuşulan bir diğer konu oldu. Konuyla ilgili bölge rektörlerine kısa bir açıklama yapan Rektör Çomaklı ETÜ ile yapılan protokolün iki üniversitenin bünyesinde yer alan ar-ge alt yapı sistemlerinin birleştirilmesini ve ortak projeler hazırlanarak TUSAŞ, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kuruluşlara sunulması sürecini kapsadığını belirtti. Rektör Çomaklı bu iş birliğinin daha da genişletilerek bölge üniversitelerinin de sürece dahil olmalarının önemine değindi. Ardından kürsüye çıkan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak alt yapı sistemlerinin birleştirilmesi süreciyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA