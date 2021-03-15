Bölge Müdürü Yetişir'den Başkan Orhan'a tapu binası teşekkürü
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Bölge Müdürü Yetişir'den Başkan Orhan'a tapu binası teşekkürü

15.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:10
Bölge Müdürü Yetişir'den Başkan Orhan'a tapu binası teşekkürü

Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Aziziye İlçe Tapu Müdürlüğü için ücretsiz bina tahsisinde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti.

Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Aziziye İlçe Tapu Müdürlüğü için ücretsiz bina tahsisinde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Bölge Müdürü Yetişir, "Böylesine kıymetli bir çalışmadan ve kurumumuza tamamen ücretsiz tahsis edilen hizmet binasından dolayı Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a çok teşekkür ediyoruz. Aziziye'de böylelikle çok büyük bir ihtiyaç ortadan kalkmış oldu" dedi.

Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Tapu Müdürlüklerinin faaliyet gösterdikleri bölgelere ekonomik olarak büyük canlılık kazandırdıklarını belirttiği açıklamasında, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki işlem hacmi büyüklüğüne dikkat çekti. Bölge Müdürü Yetişir, Aziziye'de yıllık işlem hacminin 12-13 bin dolayında olduğunu vurgulayarak, "Bu işlemlerin her birisi en az iki arsında gerçekleşiyor. Yani bu da demek oluyor ki; Aziziye ilçemizdeki Tapu Müdürlüğümüz her yıl 25-30 bin kişiyi ağırlıyor" diye konuştu.

Yetişir: Ilıca Merkezi Canlanacak

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın gerçekleştirdiği tahsis işlemiyle birlikte İlçe Tapu Müdürlüğü'nün Ilıca merkeze taşındığını kaydeden Yetişir, "Vatandaşlarımız daha önce Ilıca dışında hizmet veren müdürlüğümüze gidiyordu, şimdi işlemlerini Ilıca merkezde ve çok konforlu bir binada yapabilecekler. Bu sayede her ay binlerce ve her yıl on binlerce insanın Ilıca merkezde bir araya gelecek. Bu da çevredeki esnafımızın bu hareketlilikten olumlu anlamda faydalanması demek olacak. Bu vesileyle hem kurumumuza böyle bir imkan sunan ve hem de Aziziye'ye modern bir Tapu Müdürlüğü binası kazandıran Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Bölge Müdürü Yetişir'den Başkan Orhan'a tapu binası teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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